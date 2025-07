Novo Vision Pro poderá chegar ainda em 2025 com chip M4 e melhorias em conforto

A Apple estaria se preparando para lançar, até o fim deste ano, a primeira grande atualização do Vision Pro. A nova versão poderá trazer melhorias no desempenho e no conforto, como o chip M4 e uma alça redesenhada para diminuir o incômodo causado pelo seu peso.

O novo modelo deverá manter o mesmo visual do Vision Pro original, que estreou em fevereiro de 2024 — com expectativas altas, mas vendas tímidas. Apesar da proposta de combinar realidade virtual e aumentada por meio de câmeras, o peso de 1,4kg, o preço elevado e a escassez de aplicativos dificultaram a adesão do público.

De acordo com informações publicadas hoje por Mark Gurman, da Bloomberg, entre as novidades estará a adoção do chip M4 — o mesmo presente nos modelos mais recentes de iPad Pro e MacBook Pro —, substituindo o M2.

Ainda segundo o jornalista, a Maçã também estaria tentando uma nova versão com um Neural Engine aprimorado, com mais núcleos dedicados à execução de tarefas baseadas em inteligência artificial, importante para experiências em ambientes virtuais complexos.

Para melhorar a usabilidade, a Apple estaria desenvolvendo uma nova alça capaz de distribuir melhor o peso do headset na cabeça do usuário. Hoje, o Vision Pro conta com duas opções: a Solo Knit e o Dual Loop. Ainda que haja alternativas de terceiros, o desconforto continua sendo uma queixa frequente entre os usuários.

A atualização deste ano é considerada uma solução temporária e não deverá alterar o preço do produto nem causar um salto expressivo nas vendas. No entanto, poderá atrair mais clientes corporativos e manter o produto relevante até a chegada de mudanças mais profundas.

Entre elas está um modelo completamente redesenhado, com codinome N100 (chamado informalmente de “Apple Vision Air”) previsto para 2027. A expectativa é que esse novo dispositivo seja mais leve, acessível e voltado ao público geral, com design final previsto para ser concluído no ano que vem.

Outros produtos da linha também estaria sob análise, tais como um headset com fio voltado ao mercado corporativo e um par de óculos inteligentes (apelidado de “Apple Glass”), sem realidade aumentada, previsto para 2026 (ou 2027, segundo Kuo).

A nova versão do Apple Vision Pro, especulada pela Bloomberg, deverá ser lançada junto com o visionOS 26, que chegará com widgets espaciais e Personas mais realistas. O objetivo da Maçã é tornar o sistema mais funcional e atrativo para todos os usuários.

Enquanto isso, a concorrência no mercado segue acirrada. A Meta, que já lidera o segmento com sua parceria com a Ray-Ban, planeja lançar um novo headset completo em 2027. A Samsung também deverá lançar ainda este ano seu próprio dispositivo, o “Moohan”, com proposta semelhante à da Apple, porém mais leve e acessível.

Apesar do início tímido — com apenas algumas centenas de milhares de unidades vendidas até agora —, a Maçã permanece comprometida com o Vision Pro. Segundo a Bloomberg, o CEO Tim Cook enxerga o sucesso da realidade aumentada como uma prioridade estratégica para o futuro da empresa.

