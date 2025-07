O que fazer se não conseguir encontrar um arquivo no Mac

Se você usa o seu Mac para salvar diversos documentos e arquivos do seu trabalho ou mesmo os pessoais, sabe que a tarefa de encontrá-los pode ser um pouco desafiadora, dependendo do seu nível de organização.

Caso não esteja conseguindo localizar algum deles, algumas dicas podem lhe ajudar a resolver exatamente esse tipo de situação. Veja os detalhes nos parágrafos a seguir! 👨‍💻

Use o Spotlight

Usando a busca integrada do computador, você pode localizar facilmente um arquivo. Para abri-lo, use um dos seguintes métodos:

Clique no ícone representado por uma lupa, na barra de menus;

Pressione ⌘ command barra de espaço no teclado;

no teclado; Pressione a tecla dedicada da busca, nas teclas de função (em certos modelos de Mac).

Use o Finder

Abra o Finder (na esquerda do Dock), escolha “Recentes” (na barra lateral do Finder) e, na barra de menus, vá até Visualizar » Agrupar por » Data da Última Abertura.

Itens Recentes

Em qualquer área do macOS, clique no menu Apple (no canto superior esquerdo) e vá até “Itens Recentes”.

Em certos aplicativos do Mac, ainda é possível escolher Arquivo » Abrir Recentes (ou similares) para visualizar uma lista dos arquivos vistos recentemente.

Outros apps podem mostrar uma lista de arquivos recentes na parte inferior do menu “Arquivo”.

Conseguiu encontrar o que procurava? 😊