Promoções na App Store: Catholicer Beads, LEGO Bricktales, TimeSignal Alarm clock e mais!

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O Catholicer Beads, desenvolvido pelo pessoal da Catholicer, é um utilitário para católicos que mistura fé com tecnologia.

De acordo com a descrição, trata-se da primeira manifestação do conceito Spiritual-Centered-Design. Eles se definem como “o aplicativo católico de alta tecnologia utilizado em conferências e reuniões de oração presenciais e online, levando a você uma consciência constante das necessidades do Corpo de Cristo por meio da Prayer FaithTech.”

Confira um vídeo:

Escolha uma intenção e defina uma oração. Se essa for a sua religião ou se desejar experimentar uma forma diferente de mistura com a tecnologia, aproveite a oferta.

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$50 em descontos:

Jogos

Diversão bloco a bloco.

Publicidade

Jogo de aventura.

Uma jornada dentro do corpo.

Aplicativos

Alarme.

Publicidade

Conversor de unidades.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀