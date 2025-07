Rumores revelam RAM da linha “iPhone 17” e indicam que modelo “Air” terá o chip “A19 Pro”

Novos rumores sobre os “iPhones 17” publicados hoje pela conta Fixed Focus Digital no Weibo trazem mais detalhes técnicos e de hardware — como processador e RAM — que, muito provavelmente, estarão presentes nos dispositivos da linha.

O primeiro deles é que o rumorado modelo “iPhone 17 Air” contará com um chip “A19 Pro” adaptado, em vez do “A19” comum que era esperado e que supostamente servirá apenas à versão mais básica da linha (o “iPhone 17”).

Em sua publicação, o leaker afirmou que o “iPhone 17 Air” será equipado com quase o mesmo chip “A19 Pro” dos modelos Pro e Pro Max, mas com uma GPU de 5 núcleos que o diferenciará das versões mais requintadas, que deverão contar com 6 núcleos — processo conhecido na indústria como chip binning.

De acordo com o MacRumors, isso significa que o desempenho do “iPhone 17 Air” será superior ao da versão de entrada, mas ligeiramente inferior ao dos modelos Pro e Pro Max, o que anula o rumor anterior do analista Ming-Chi Kuo, que dizia que o modelo “Air” contaria com o mesmo processador do “iPhone 17” comum. A informação de Fixed Focus Digital também bate de frente com um rumor trazido há alguns meses por Jeff Pu, que afirmou que o “iPhone 17” entrada contaria com o chip A18.

A segunda previsão do portal diz respeito à memória dos novos iPhones. Em seu post, a conta afirma que o “iPhone 17” básico contará com 8GB de RAM, enquanto os modelos “Air”, Pro e Pro Max serão equipados com 12GB, o que aumentará ainda mais a memória em comparação com as versões equivalentes dos iPhones 16.

Esses rumores, por sua vez, já foram antes corroborados por outros insiders. O MacRumors afirma que Kuo também confirmou a informação de que as três versões mais caras dos “iPhones 17” possuiriam 12GB de RAM, mas que ainda não tinha certeza se a versão mais básica teria 8GB ou 12GB. Na linha iPhone 16, todas as quatro versões (comum, Plus, Pro e Pro Max) contam com 8GB de memória.

Esses rumores sobre a linha “iPhone 17” deverão ser confirmados (ou desmentidos, hehe) no anúncio oficial da Apple, que ocorrerá em meados de setembro deste ano.