Samsung anuncia Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e o primeiro dobrável da linha FE

A Samsung realizou, nesta quarta-feira, o evento Galaxy Unpacked, no qual foram revelados as novas gerações dos smartphones Galaxy Z Fold e Flip, além de três novos smartwatches.

Vamos conferir detalhadamente esses anúncios abaixo.

Galaxy Z Fold7

Novo flagship dobrável da empresa, o Galaxy Z Fold7 é ainda mais fino e leve que o seu antecessor, possuindo 4,2mm de espessura quando aberto e 8,9mm quando dobrado. Ele também tem uma tela externa maior de 6,5 polegadas e uma interna de 8″ (ante 6,3″ e 7,6″, respectivamente, do modelo anterior); contudo, ao contrário das gerações anteriores, o Fold7 não mais suporta a S Pen.

O Fold7 vem com alguns aprimoramentos por dentro, incluindo um processador Snapdragon 8 Elite e até 16GB de RAM . Seu armazenamento chega a 1TB e a configuração da câmera traseira foi melhorada, combinando um sensor principal de 200 megapixels com uma lente ultra-angular de 12MP e uma câmera telefoto de 10MP.

O Fold7 parte de US$2.000 e está disponível nas cores prata, preta, azul e menta (somente para pedidos online). Ele está disponível para pré-encomenda a partir de hoje, com disponibilidade prevista para o dia 25 de julho.

Galaxy Z Flip7

O Galaxy Z Flip7 ficou ligeiramente maior, com uma tela externa de 4,1″ e uma interna que passou de 6,7″ (no modelo anterior) para 6,9″.

Assim como o Fold7, o dobrável também é mais fino que seu antecessor, com 6,5mm de espessura quando aberto. Além disso, o modelo possui um processador Exynos 2500, 12GB de RAM, até 512GB de armazenamento e uma bateria de 4.300mAh. Ele vem com a mesma lente principal de 50MP do Flip6, bem como sensor ultra-angular de 12MP e câmera frontal de 10MP.

O Flip7 custa US$1.100 e está disponível nas cores azul, preta, vermelha coral e menta (somente online). A pré-venda está liberada a partir de hoje e as entregas começarão em 25 de julho.

Galaxy Z Flip7 FE

Uma surpresa foi a apresentação da versão FE (ou Fan Edition) do Galaxy Z Flip7. Assim como os outros dispositivos FE da Samsung, o Galaxy Z Flip7 FE é mais barato que o modelo principal, custando a partir de US$900.

O Flip7 FE ostenta um design semelhante ao do Flip6, com uma tela externa de 3,4″ que contorna a barra da câmera em vez de se estender além dela, além de uma interna de 6,7″. Suas especificações também imitam as do Flip6, com 8GB de RAM, até 256GB de armazenamento, uma bateria de 4.000mAh e uma configuração de câmera traseira que inclui uma lente principal de 50MP e uma ultra-angular de 12MP.

O Flip7 FE está disponível nas cores preta e branca. A pré-venda já começou e as entregas estão previstas para 25 de julho.

Galaxy Watch8

Começando pelo modelo de entrada dos novos smartwatches da Samsung, temos o Watch8 — que é o “mais fino” até o momento, sendo 11% menos espesso que o Watch7, segundo a empresa.

Ele está disponível em caixas de 40mm e 44mm nas cores grafite e prata, sendo equipado com o processador Exynos W1000 e contando com 2GB de RAM e até 32GB de armazenamento. O Watch8 custa a partir de US$350 para o modelo Bluetooth e US$400 para a versão LTE.

Galaxy Watch8 Classic

Após um ano sabático, a Samsung também reintroduziu o Galaxy Watch8 Classic, com moldura giratória prateada e caixa de 46mm. A Samsung o atualizou com uma bateria maior de 445mAh, 64GB de armazenamento e o Botão Rápido do Ultra.

O Watch8 Classic custa a partir de US$500 para o modelo Bluetooth e US$550 para o modelo LTE. Ele está disponível nas cores preta e branca.

Galaxy Watch Ultra

Por fim, a Samsung também revelou seu Galaxy Watch Ultra de segunda geração, que vem com muitos dos mesmos recursos do seu antecessor, mas com 64GB de armazenamento em vez de 32GB. Ele tem uma caixa de 47mm, estrutura de titânio e uma bateria de 590mAh que oferece até 100 horas de uso no modo de economia de energia.

O modelo topo-de-linha suportará os recursos mais recentes da One UI 8, incluindo a capacidade de medir os níveis de antioxidantes, sugerir horários ideais para dormir e um treinador de corrida para “motivação e orientação em tempo real”. O Watch Ultra custa a partir de US$650.

Todos os modelos estão disponíveis na pré-venda a partir de hoje e chegarão às lojas em países selecionados no dia 25 de julho.

