Simulador do Apple Lisa recria a interface de 1983 no seu navegador

Se você já ouviu falar do Apple Lisa, mas nunca teve a chance de ver como ele funcionava, eis uma boa oportunidade: um novo simulador permite que qualquer pessoa explore, com riqueza de detalhes, o sistema original do Lisa — o primeiro computador da Apple com interface gráfica, lançado em 1983, um ano antes do Macintosh.

Publicidade

Criado por Andrew Yaros, dono de um raro Lisa 2/10, o projeto se chama LisaGUI e foi desenvolvido inteiramente em JavaScript. Mas não se trata de um simples tema ou emulador: tudo foi recriado do zero — janelas, menus, controles, fontes — com o visual e comportamento o mais próximo possível do original.

Até as limitações da época foram mantidas: ao arrastar uma janela, por exemplo, só a moldura se move, como acontecia nos anos 1980 por conta do hardware limitado.

O Lisa original custava cerca de US$10 mil (o equivalente a mais de US$30 mil atualmente) e foi pioneiro ao apresentar conceitos que usamos até hoje: ícones, mouse, múltiplas janelas e um sistema de trabalho visual. Grande parte dessas ideias vieram dos laboratórios da Xerox e moldaram como interagimos com computadores até hoje.

Essa recriação online tem um visual monocromático e usa uma proporção curiosa de 1,5:1 para simular os pixels “esticados” da tela original — o que pode causar distorções em monitores nas telas atuais, especialmente em celulares.

Publicidade

Mesmo assim, é uma experiência nostálgica e educativa para quem gosta de história da tecnologia ou quer entender como era usar um computador pessoal no começo dos anos 1980. O LisaGUI está disponível gratuitamente na web. 🖥️

via 9to5Mac