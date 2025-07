Vendas de Macs cresceram 21,4% no 2º trimestre de 2025 em relação a 2014

O mais novo levantamento da IDC sobre o mercado de computadores pessoais (PCs), referente ao segundo trimestre de 2025, indica que a Apple registrou um crescimento relevante de 21,4% no setor em relação aos números registrados no mesmo período do ano passado.

A Maçã remeteu 6,2 milhões de unidades de Macs entre os meses de abril e junho, o suficiente para mantê-la como a quarta maior fabricante de PCs, com uma participação de 9,1%. No segundo trimestre de 2024, por sua vez, a empresa tinha remetido 5,1 milhões de unidades e registrado 8% de participação.

Ao mesmo tempo, a Lenovo segue firme e forte na primeira colocação (com 17 milhões de unidades e 24,8% de participação), a HP em segundo (14,1 milhões de unidades, 20,7% de participação) e a Dell em terceiro (9,8 milhões de unidades e 14,3% de participação).

Logo atrás da Apple, completando o Top 5, vem a ASUS (4,9 milhões de unidades, 7,2% de participação). Outras fabricantes, somadas, venderam 16,3 milhões de unidades e representam 23,9% do mercado — que cresceu 6,5% no período se contabilizadas todas as empresas.

De acordo com a IDC, esse crescimento “parece estranho”, mas é impulsionado por “muitos fatores” — como um momento importante de transição dos computadores com Windows para a versão 11 do sistema, com o fim iminente do suporte ao Windows 10 pela Microsoft.

