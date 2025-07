Ação contra Apple, Visa e Mastercard envolvendo taxas é descartada

O juiz distrital David Dugan, do estado de Illinois (Estados Unidos), descartou ontem um processo aberto em 2023 o qual acusava a Apple, a Visa e a Mastercard de formar um conluio para obrigar comerciantes a pagarem taxas mais altas por transações com cartões de crédito e débito via Apple Pay.

Liderado pela varejista de bebidas Mirage Wine & Spirits, esse processo tinha a pretensão de se tornar uma ação coletiva e também acusava as bandeiras supracitadas de pagar um “suborno em dinheiro muito grande e contínuo” à Apple.

Esse pagamento, ainda segundo as empresas por trás da ação, seria feito pela Visa e pela Mastercard com a intenção de desestimular a Maçã a investir na criação da sua própria rede de pagamentos — o que aumentaria a competição nesse mercado e, em teoria, forçaria o valor dessas taxas para baixo.

Segundo Dugan, os comerciantes ofereceram apenas “uma série de alegações circunstanciais”, além de ter dito que elas “ignoram completamente as dificuldades, os custos, o tempo, os riscos e o potencial de fracasso associados a tal empreendimento”. O magistrado, porém, permitiu que acusação fizesse alterações em sua ação de modo a fortalecer seus argumentos, o que significa que esse imbróglio pode não ter de fato chegado ao fim.

Antes disso, a Visa e a Mastercard negaram ter feito quaisquer pagamentos à Apple, além de terem argumentado que o acordo da Big Tech com as duas bandeiras “preservava expressamente o direito de competir com elas”. A Apple, por sua vez, disse que acusação não provava que a empresa tivesse qualquer plano de entrar no mercado de redes de pagamentos e de competir com a Visa ou a Mastercard.

Questionados pela Reuters, os advogados da Mastercard e dos comerciantes que moveram ação não quiseram comentar esse desdobramento mais recente. A Apple e a Visa, por sua vez, não deram uma resposta imediata.

via AppleInsider