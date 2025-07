Amazon Prime Day 2025: aproveite as ofertas nos EUA!

Neste ano, ao contrário de outros, a Amazon resolveu realizar o seu tradicional evento de compras do Prime Day em datas diferentes nos Estados Unidos e no Brasil.

Enquanto ele começou em 8 de julho na terra do Tio Sam (e terminará amanhã, dia 11), a versão brasileira ocorrerá durante apenas dois dias — mais precisamente, em 15 e 16 de julho.

Para aproveitar tudo isso, é preciso que você seja um assinante do Amazon Prime nos EUA, plano de assinaturas que inclui, além do acesso às ofertas, frete grátis para os pedidos, o catálogo do Prime Video e do Amazon Music, dentre muitos outros benefícios. Ele custa US$15/mês ou US$139/ano, mas você pode testá-lo gratuitamente por 30 dias.

Como já virou tradição, o MacMagazine fez um compilado com as melhores ofertas em produtos e acessórios da Apple e de outras marcas de eletrônicos.

Aproveitem! 🙂

Apple Watch Series 10 (GPS de 42mm, pulseira esportiva pequena/média)



De US$399,00 por US$279,99



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍 https://t.co/tnjIyzonz0 — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

iPad (A16, Wi-Fi de 128GB)



De US$349 por US$279https://t.co/NNIpStKnIz — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

Fechadura inteligente Aqara U100 (compatível com HomeKit)



De US$229,99 por US$124,99



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍 https://t.co/FuLUjwETmE — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

Apple Watch Series 10 (GPS de 46mm)



De US$429,00 por US$309,99



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍 https://t.co/OZeYjl3xEF — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

Anel inteligente Oura Ring 4



De US$349,00 por US$296,65https://t.co/L68yLj9i03 — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

Base sem fio 3-em-1 HiRise 3 Deluxe da Twelve South



De US$149,99 por US$74,99https://t.co/XVmCzVVx4O — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

Amazon Kindle (modelo 2024)



De US$109,99 por US$84,99



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍

https://t.co/72tokl7H7I — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

AirPods Pro 2 (estojo de recarga USB-C)



De US$249 por US$149https://t.co/d01HqrFR7O — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

AirPods 4



De US$129 por US$89https://t.co/3FcNHZKx2I — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

Apple Watch SE (2ª geração, GPS de 40mm)



De US$249 por US$169https://t.co/VcPhR2lCcv — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

Fechadura inteligente Aqara U300 (compatível com HomeKit)



De US$229,99 por US$169,99https://t.co/PFWcmZB8So — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

Beats Studio Pro



De US$349,99 por US$169,95https://t.co/4mAzIXZOmj — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 8, 2025

AirPods Max (USB-C)



De US$549,00 por US$429,99https://t.co/GIopHXcEfl — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 9, 2025

Câmera de segurança externa Hub G5 Pro WiFi da Aqara



De US$179,99 por US$129,99



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍

https://t.co/gQID8H7GIT — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 9, 2025

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition



De US$279,99 por US$179,99



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍 https://t.co/SiIy1jlXag — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 9, 2025

Powerbeats Pro 2



De US$249,99 por US$179,95https://t.co/mYHZTcHTgJ — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 9, 2025

iPad Air de 11” (M3, Wi-Fi de 128GB)



De US$599 por US$479https://t.co/lTLddBiqg1 — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 9, 2025

iPad mini (A17 Pro, Wi-Fi de 128GB)



De US$499 por US$379https://t.co/QUbn6WVe2g — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 9, 2025

iPad Air de 13” (M3, Wi-Fi de 128GB)



De US$799 por US$679https://t.co/V9pkAOc2SI — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 9, 2025

Amazon Kindle Paperwhite (modelo 2024)



De US$159,99 por US$124,99



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍 https://t.co/IHmddyCCOg — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 9, 2025

Escova dental elétrica Laifen Wave



De US$69,99 por US$48,99



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍 https://t.co/SXMMfs1MLw — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 10, 2025

Beats Solo Buds



De US$79,99 por US$49,95https://t.co/R1O50WQcTO — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 10, 2025

Beats Studio Buds+



De US$169,99 por US$89,95https://t.co/j6rkOt1wvF — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 10, 2025

Magic Mouse (preto, USB-C)



De US$99,00 por US$84,90https://t.co/dMaYEJMIil — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 10, 2025

Câmera de segurança Blink Mini 2



De US$39,99 por US$19,99



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍 https://t.co/rtePvOsg8K — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 10, 2025

Meta Quest 3S de 256GB (edição Batman: Arkham Shadow)



De US$399,99 por US$329,00https://t.co/hYH9yT0PA8 — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 10, 2025

Apple Watch Series 10 (GPS de 42mm) com AppleCare+



De US$478 por US$338https://t.co/8EhAY1lrFc — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 10, 2025

Fone de ouvido Bluetooth Sony WH-1000XM4



De US$349,99 por US$193,00



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍 https://t.co/vrtGrsTjGc — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 10, 2025

Amazon Echo Buds (modelo 2023)



De US$49,99 por US$19,99



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/0V1bkhYQjo 🛍 https://t.co/KOTPZ63L3k — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 10, 2025

Para não perder nenhuma promoção, revisite este artigo quando quiser — afinal, ele será atualizado sempre que pintarem ofertas legais! Por isso, salve o link nos seus favoritos e também não deixe de acompanhar os canais do MM Ofertas EUA na sua rede favorita, já que estamos no Facebook, no X/Twitter, no Mastodon, no Threads, no Telegram — além de, é claro, no MM Fórum!

Boas compras! 🤑

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.