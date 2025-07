Apple Brasil divulga vídeos de suporte com dicas sobre contas e recursos

O canal brasileiro da Apple no YouTube, que publica constantemente conteúdos relacionados aos dispositivos da Maçã e também ao Apple TV+ e demais serviços da empresa, compartilhou recentemente três novos vídeos de suporte sobre recursos importantes.

Eles contam com tutoriais guiados que ensinam como encontrar as suas senhas e Chaves-senha (Passkeys) salvas no app Senhas (Passwords) do iPhone e iPad, como alterar o endereço de email principal da Conta Apple e como remover duplicatas do app Fotos (Photos) no iPhone.

Confira-os abaixo:

Como encontrar senhas e chaves-senha salvas no app Senhas no iPhone e iPad

Do iOS 18 em diante, o app Senhas começou a ser utilizado para criar, gerenciar e compartilhar senhas e Chaves-senha. Nele, também é possível encontrar credenciais salvas para sites e apps que você pode ter esquecido e precisa se lembrar.

Como alterar o endereço de email principal da Conta Apple

O email vinculado à sua Conta Apple (antigo ID Apple) é um importante meio de comunicação, e deve estar sempre atualizado (assim como as outras informações da sua conta) para receber mensagens importantes. Se você não usa mais o endereço de email principal associado à Conta Apple, pode alterá-lo para outro endereço usado atualmente.

Vale notar que nós termos artigos explicando o que é a Conta Apple, bem como a forma de alterar o seu endereço de email principal.

Como remover duplicatas do Fotos do iPhone

Às vezes, fotos duplicadas podem poluir a sua biblioteca ou mesmo ocupar um espaço desnecessário no armazenamento do seu iPhone. Remova-as e limpe a sua biblioteca de forma simples com o recurso de remoção de duplicatas do Fotos.

Você também pode conferir nossos tutoriais de como realizar esse processo no iPhone/iPad e também no Mac.