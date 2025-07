Apple poderá deixar MacBooks Pro com “M5” para o começo de 2026, junto ao “iPhone 17e” e novos iPads

Segundo informações de Mark Gurman (da Bloomberg), a Apple estaria preparando uma verdadeira avalanche de novidades para o começo de 2026 — numa tentativa clara de recuperar o fôlego nas vendas e mostrar que ainda dita as regras no mercado.

Depois de um período com menos lançamentos e consumidores mais cautelosos, a empresa deverá anunciar atualizações em praticamente todas as suas linhas mais importantes — leia-se: iPhone, iPad e Mac — além de apresentar um novo monitor externo para Macs e apostar em dispositivos aguardados há tempos.

Novo iPhone de entrada chegará mais cedo

Entre as novidades, um dos lançamentos mais aguardados é o do “iPhone 17e”. O modelo será o sucessor direto do iPhone 16e, lançado no início deste ano por US$600.

O novo aparelho, ainda chamado internamente de V159 , deverá seguir o visual do antecessor, mas trazendo o novo chip “A19” que, segundo os rumores, também estará presente na linha principal do “iPhone 17”, prevista ainda para este ano.

Essa troca rápida de geração indica que a Maçã, finalmente, adotará um ritmo anual de atualização para seus iPhones mais acessíveis — diferente do que fazia até pouco tempo, com a linha SE, quando esses modelos demoravam anos para ganhar novidades.

iPads também deverão mudar rápido

No universo dos tablets, o calendário também teria sido acelerado. Tanto o iPad de entrada quanto o iPad Air deverão ganhar versões atualizadas entre março e abril do próximo ano.

O iPad básico deverá manter o mesmíssimo visual, mas poderá ter um processador mais moderno para substituir o A16, de 2022, que já está se tornando defasado.

Já o iPad Air, favorito entre quem quer desempenho sem pagar o preço do Pro, poderá trocar o chip M3 pelo M4. A tela maior, presente desde o ano passado na versão de 13 polegadas, deverá continuar como um dos grandes atrativos, tanto para uso pessoal quanto para empresas e escolas.

Falando em iPad Pro, o modelo topo-de-linha deverá ser atualizado já em meados de setembro/outubro deste ano. Desta vez, segundo Gurman, com o chip “M5”, sendo esta a primeira grande evolução do aparelho desde maio do ano passado.

Macs: novidades adiadas e design novo a caminho

No mundo dos Macs, a Apple deverá lançar novos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas com o chip “M5”. Inicialmente previstos para o fim deste ano, eles poderão chegar só no começo de 2026, prolongando a vida útil da geração atual.

Um detalhe interessante é que esses deverão ser os últimos MacBooks com o design lançado em 2021. Já existe uma nova proposta visual engatilhada para as próximas gerações, que poderão trazer trazer telas OLED e carcaça totalmente renovada.

Para quem prefere notebooks mais leves, o MacBook Air também deverá ser atualizado no primeiro semestre do ano que vem. Ademais, depois de um bom tempo sem novidades, a Apple poderá (finalmente) apresentar um novo monitor externo para Macs — codinome J427 —, algo inédito desde o Studio Display de 2022.

Casa conectada e wearables não ficarão de fora

E não para por aí. A gigante de Cupertino ainda estaria desenvolvendo um hub para casa inteligente — projeto que ficou travado porque depende de uma versão turbinada da Siri, ainda em fase de ajustes. Se tudo der certo, esse aparelho deverá chegar com os novos Macs e iPads no ano que vem.

Essas novidades todas deverão ser anunciadas logo após o tradicional evento de setembro, quando a empresa já planeja revelar os “iPhones 17” com design mais fino, modelos Pro renovados, novidades nos Apple Watches, um iPad Pro reforçado e uma versão mais potente do Vision Pro.

Depois do boom nas vendas durante a pandemia, a Apple enfrentou uma queda no ritmo — em parte por adiar lançamentos e em parte pelo próprio mercado estar mais parado.

Agora, a estratégia é clara: acelerar o lançamento de produtos de entrada, especialmente iPhones e iPads, para manter os consumidores sempre interessados em trocar de aparelho.

Como sabemos, a empresa não comenta oficialmente o assunto, mas fontes internas garantem que essa será uma das maiores apostas da Maçã em anos. Se tudo correr bem, a marca poderá voltar a animar investidores — e os fãs.