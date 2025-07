Apple TV+: “A Vida Secreta dos Animais” é indicada a 6 Daytime Emmy Awards

A série “A Vida Secreta dos Animais” (“The Secret Lives of Animals”) estreou há pouco tempo (no finalzinho do ano passado), mas já está rendendo bons frutos para o Apple TV+ em premiações (pelo menos em termos de indicações).

A série foi indicada a seis categorias nos Daytime Emmy Awards — outrora dedicados a programas de TV exibidos durante o dia, mas agora abrangendo também programas de streaming com formatos específicos (como docusséries sobre a natureza).

Eis as categorias nas quais a série foi indicada:

Melhor Programa de Ciência e Natureza

Melhor Direção em Programa Diurno de Não Ficção com Câmera Única

Melhor Direção Musical e Composição

Melhor Direção de Fotografia

Melhor Edição em Programa de Câmera Única

Melhor Mixagem e Edição de Som

As indicações para o Daytime Emmy Awards foram anunciadas hoje, com os vencedores estando programados para serem revelados em uma cerimônia especial no dia 17 de outubro deste ano.

“The Secret Lives of Animals”, vale recordar, “destaca 77 espécies únicas em 24 países ao longo de três anos, revelando comportamentos animais impressionantes e nunca antes vistos e destacando a notável inteligência do mundo natural”.

A série usa tecnologia de ponta para mostrar comportamentos animais notáveis, com cada episódio se concentrando em comportamentos específicos que são fundamentais no ciclo de vida de vários animais.

