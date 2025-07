Apple TV+ renova “Murderbot” para uma segunda temporada

O Apple TV+ acabou de anunciar que sua série de ficção científica “Diários de um Robô-Assassino” (“Murderbot”) será renovada para uma segunda temporada, antes mesmo da estreia da season finale da primeira, que ocorrerá amanhã.

Publicidade

Criada e dirigida pelos irmãos Chris e Paul Weitz e protagonizada por Alexander Skarsgård, a produção baseia-se na saga homônima de livros da autora Martha Wells, na qual um robô de segurança em um futuro distante se auto-hackeia e adquire livre arbítrio.

Ao mesmo tempo que ele se horroriza com as emoções humanas, se sente atraído por seus clientes vulneráveis. No entanto, seu livre-arbítrio deve ser mantido em segredo da humanidade para que ele consiga colocar em prática os seus planos, e ele acaba, contra a sua vontade, participando de uma missão para proteger cientistas em um planeta perigoso — mesmo quando tudo o que realmente deseja é ficar sozinho assistindo a novelas futuristas e descobrindo seu lugar no universo.

Murderbot will return for season 2, whether it likes it or not.#Murderbot — Now Streaming pic.twitter.com/ymDn2RWTau — Apple TV (@AppleTV) July 10, 2025 Murderbot retornará para uma 2ª temporada, não importa se ele gosta ou não.



#Murderbot — Já disponível para streaming

A série foi lançada em meados de maio e rapidamente se tornou uma das mais comentadas do serviço de streaming da Maçã, e no episódio final desta semana, o destino de Murderbot está em jogo. No Corporation Rim, a PresAux apresenta um pedido radical.

Publicidade

Matt Cherniss, chefe de programação do Apple TV+, comentou a notícia:

Mal podemos esperar para revelar o que vem por aí para Murderbot e, claro, para “Sanctuary Moon” na segunda temporada.

Além de Skarsgård, o elenco da primeira temporada de “Murderbot” conta com Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones e Tamara Podemski. Andrew Miano, David S. Goyer e Keith Levine atuam como produtores executivos ao lado do ator protagonista e dos irmãos Weitz. Wells atua como produtora consultora, e a série vem da CBS Studios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.