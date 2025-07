Apple TV+: série “Chief of War”, com Jason Momoa, ganha trailer oficial

O Apple TV+ acaba de soltar o trailer oficial de “Chefe de Guerra” (“Chief of War”), série estrelada e cocriada por Jason Momoa, cuja estreia está marcada para 1º de agosto.

Já tendo ganhado um teaser, a série contará a história da colonização e unificação do Havaí do ponto de vista indígena. A ideia é tentar dar mais visibilidade à cosmovisão das populações tradicionais do local, a partir das suas realidades, e não da dos colonizadores.

O Apple TV+ também liberou uma versão do trailer dublada em português do Brasil:

Além de Momoa (que dirigirá a season finale), o elenco da produção traz nomes como Luciane Buchanan, Temuera Morrison e Te Ao o Hinepehinga, além de nativos havaianos, como Mainei Kinimaka.

“Chief of War” é produzida para o Apple TV+ pela Fifth Season em parceria com a Chernin Entertainment. Thomas Pa’a Sibbett (criador da série ao lado de Momoa), Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook, Justin Chon (que dirigirá os dois primeiros episódios) e Doug Jung (que também é o showrunner) atuam como produtores executivos.

Os dois primeiros episódios da série serão liberados na data supracitada. Os capítulos remanescentes, por sua vez, chegarão ao catálogo do serviço semanalmente, até 19 de setembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

