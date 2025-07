Aqara lança câmera, termostato e interruptor com suporte ao HomeKit

A Aqara anunciou hoje novos dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com o HomeKit, da Apple, bem como os protocolos Matter e Thread. Entre as novidades, há uma nova câmera, um termostato e um interruptor — além da disponibilidade mundial de uma campainha anunciada no começo deste ano.

Camera G100

A G100 é uma câmera de segurança compacta para ambientes internos/externos capaz de gravar vídeos em 2K. Ela oferece resistência à água/poeira (classificação IP65) e um holofote integrado que melhora a visualização noturna.

Além do suporte ao app Casa (Home), a câmera pode ser conectada à Alexa, ao Google Home, ao SmartThings e em plataformas compatíveis com Real Time Streaming Protocol (RTSP). Ela está disponível mundialmente por US$35 no site da Aqara.

Floor Heating Thermostat W500

O novo termostato W500 da Aqara foi projetado para controlar e automatizar sistemas de aquecimento de piso elétrico ou hidrônico, bem como outros aquecedores elétricos com fio. Ele oferece controle de aquecimento intuitivo e regulagem automática com base no sensor incluso.

Com comunicação Thread e Zigbee integrada, o termostato oferece compatibilidade com o Matter, o que permite integração com outros dispositivos inteligentes. Ele está disponível apenas na Europa por £70.

Light Switch H2 US

Já o H2 é um interruptor inteligente para iluminação regulável tradicional, projetado para funcionar com ou sem fio, de modo a facilitar a instalação. Compatível com Thread e Zigbee, sua integração com o Matter também garante o suporte ao ecossistema da Apple, bem como à Alexa, ao Google Home e ao SmartThings.

O Light Switch H2 US está disponível, apenas na América do Norte, por US$45 no site da Aqara.

Para comemorar os lançamentos, um desconto de 15% está disponível (até 13 de julho) para a Câmera G100 (com o código AQARAUS7 na América do Norte e AQARAEU7 na Europa) e o Termostato de Aquecimento de Piso W500 (código AQARAEU7 ) no site oficial da Aqara e na Amazon.

Doorbell Camera Hub G410

Além dos novos produtos, a marca também anunciou a disponibilidade global da Doorbell Camera Hub G410, anunciada no começo deste ano. A campainha oferece qualidade de imagem aprimorada, sensor de presença integrado, reconhecimento facial e integração com Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings e Home Assistant (via RTSP).