“Being Heumann”, filme do Apple TV+, adiciona Jon Beavers, Daniel Durant e mais nomes ao elenco

Anunciado em maio, o filme “Being Heumann”, do Apple TV+, está em fase de pré-produção, com o elenco recebendo várias adições. Mais recentemente, foram anunciados nomes como Jon Beavers (“Paradise”), Daniel Durant (“No Ritmo do Coração”), Michael Patrick Thornton (“The Good Doctor”), Antwan Tolliver (“Gimme My Money”) e Roberta Colindrez (“Monsterland”).

No longa, Beavers interpretará Jim Pechin, Durant será Steve McCleeland, Thornton viverá Ed Roberts, Tolliver fará o papel de Brad Lomax e, por fim, Colindrez interpretará Joni Breves.

O filme, baseado no livro bestseller de memórias da autora Judy Heumann, acompanha a ativista Heumann (Ruth Madeley) enquanto ela lidera mais de 100 pessoas com deficiência na tomada do San Francisco Federal Building, dando início a um protesto de 28 dias. Os manifestantes rapidamente formam uma comunidade, recusando-se a sair até que o governo aplique a Seção 504 da Lei de Reabilitação, a qual exige que todos os espaços federais se tornem acessíveis.

“Being Heumann” será adaptado, dirigido e produzido pela vencedora do Oscar Siân Heder, com roteiro de Rebekah Taussig. David Permut produzirá junto com Kevin Walsh, cuja The Walsh Company tem um contrato geral com a Apple. John W. Beach e Kevin Cleary também atuarão como produtores, com Heumann, Kristen Joiner (coautora de Being Heumann), Diana Pokorny e Jim Lebrecht como produtores executivos.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

