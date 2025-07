Belkin encerrará suporte à maior parte da linha Wemo em 2026

A Belkin anunciou que descontinuará o suporte para a maior parte dos seus dispositivos inteligentes Wemo. Segundo a marca, a partir de 31 de janeiro de 2026, quem tiver aparelhos dessa linha vai perder acesso ao app Wemo.

Publicidade

Também não será possível usar funções que dependem da nuvem (como controlar pelo celular fora de casa ou por assistentes de voz como Alexa e Google Assistente), e também não terá mais direito a atualizações, suporte técnico ou assistência.

Ainda de acordo com a empresa, se seu dispositivo Wemo estiver configurado com o HomeKit antes da data estipulada, ele continuará funcionando normalmente pelo app Casa (Home), mesmo sem contar com o app ou os servidores da companhia.

Em termos práticos, os dispositivos conseguem operar localmente dentro da rede doméstica da Apple, sem depender dos servidores da Belkin ou do aplicativo Wemo para se comunicarem e responderem a comandos. Uma vez removido, o acesso será perdido definitivamente.

Publicidade

A lista de produtos afetados inclui praticamente tudo que foi vendido entre agosto de 2015 e novembro de 2023: tomadas inteligentes, interruptores, sensores, entre outros.

Apenas quatro modelos mais recentes, que usam tecnologia Thread, vão continuar recebendo suporte normalmente: a Wemo Smart Light Switch 3-Way, o Stage Smart Scene Controller, o Smart Plug with Thread e a Smart Video Doorbell Camera.

Segundo a Belkin, essa decisão foi tomada porque a empresa precisa direcionar os esforços para outras áreas. Em um comunicado, a marca agradeceu a todos os clientes pela confiança ao longo dos anos e pediu desculpas pelo transtorno.

Publicidade

Reconhecemos e agradecemos profundamente o apoio e entusiasmo em relação ao Wemo ao longo dos últimos anos. Temos orgulho do que conquistamos no setor de casas inteligentes e somos gratos aos nossos clientes por abrirem as portas de seus lares para o Wemo. Entendemos que essa mudança pode impactar sua rotina, e pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado.

Se você ainda tiver um dispositivo Wemo na garantia em 31 de janeiro de 2026, poderá pedir um reembolso parcial (mas só depois dessa data). Para os aparelhos fora da garantia que pararão de funcionar, o ideal é fazer o descarte correto em pontos de reciclagem de eletrônicos.

Mais informações, a lista completa dos aparelhos afetados e detalhes sobre o reembolso estão no site oficial de suporte da Belkin.

via 9to5Mac