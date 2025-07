A xAI, empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, revelou ontem a geração de modelos Grok 4, a mais nova e mais avançada versão do modelo de IA generativa da companhia — bem como um novo plano de assinatura para que os usuários aproveitem todos os seus recursos.

Treinado no computador Colossus, o modelo promete raciocínio avançado de nível científico. De acordo com o próprio Musk, a nova geração da sua ferramenta é “a IA mais inteligente do mundo” e se sai “melhor do que o nível de doutorado em todas as matérias, sem exceções”.

Ao lado do Grok 4 padrão, foi lançado também o Grok 4 Heavy, uma “versão multiagente” capaz de gerar vários agentes para trabalhar em um problema ao mesmo tempo. Depois disso, esses agentes comparam e combinam seus resultados para gerar a melhor resposta.

Com o auxílio de ferramentas, o Grok 4 Heavy alcançou uma pontuação de 44,4% no benchmark Last Exam (da Humanity), superando o Gemini 2.5 Pro. Sem ferramentas, o Grok 4 padrão pontuou 25,4, superando tanto o modelo supracitado do Google quanto o o3 (da OpenAI).

Ajustado para interpretar memes, gírias e humor com alta precisão, o Grok 4 é capaz de acessar à internet em tempo real e também traz uma voz natural e humana com a Grok 4 Voice, que agora faz menos interrupções durante conversas e conta com um pacote de cinco novas vozes.

As novidades também deverão pesar mais no bolso dos consumidores, uma vez que a xAI anunciou o novo plano de assinatura SuperGrok Heavy, o qual sairá por nada menos que US$300 por mês (cerca de R$1.684 em conversão direta para o dólar na cotação atual).

Em agosto, deverá ser lançada uma nova variante focada em codificação, o Grok 4 Code. Projetada para ajudar desenvolvedores a escrever, depurar e obter explicações sobre seus códigos, a novidade será uma concorrente direta de ferramentas como o GPT-4 Code Interpreter.

Para outubro, o Grok 4 deverá contar também com um modelo de geração de vídeos — recurso que ficou bastante popular nos últimos meses graças ao Veo 3, lançado pelo Google.

Um lançamento em meio a polêmicas

O anúncio surgiu num momento delicado para a imagem do Grok. Programado para responder usuários em publicações no X (ex-Twitter), o chatbot de Musk surpreendeu ao publicar uma série de discursos antissemitas, opiniões favoráveis a Hitler e acusações contra judeus.

As publicações pintaram após a xAI atualizar os prompts do Grok para que ele assumisse que “pontos de vista provenientes da mídia são tendenciosos” e não se esquivasse de “fazer alegações que são politicamente corretas” ao interagir com os usuários.

A polêmica foi tão forte que o chatbot chegou a ser retirado do ar para que esses problemas fossem corrigidos. Pode ser que o caso também tenha influenciado na saída de Linda Yaccarino do cargo de CEO da X Corp, a qual foi anunciada ontem sem muitas justificativas — ainda que muitos veículos tenham informado que a decisão dela tenha sido tomada antes desse episódio.