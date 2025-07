Game Resident Evil Survival Unit já está disponível para encomenda no iOS

Após um pré-anúncio no início do mês, a desenvolvedora Aniplex revelou hoje oficialmente ao mundo o game Resident Evil Survival Unit. Ainda em desenvolvimento para dispositivos móveis, ele deverá ser lançado no fim deste ano tanto para iOS quanto para Android.

No contexto em que se passa o game, um vírus misterioso se espalha e faz a cidade ser destruída instantaneamente. O personagem principal fica preso nas ruínas com sobreviventes, tendo que construir uma fortaleza, proteger recursos e forjar um caminho para a sobrevivência.

Com base nessa premissa, você poderá liderar sobreviventes para construir sua estratégia, reconstruir sua base a partir de ruínas, fazer uma exploração de campo aberto e expansão infinita, planejar e comandar com astúcia o caminho que o manterá vivo com os sobreviventes.

Prometendo apresentar um enredo à parte da série clássica de Resident Evil, a série traz Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine e outros personagens icônicos de volta para lhe ajudar na sua jornada pela sobrevivência — tudo de um jeito inédito para os fãs do jogo.

Já disponível para encomenda na App Store, o jogo aparece com previsão para ser lançado oficialmente exatamente em 31 de dezembro, mas pode ser que essa data seja alterada até lá.