Gemini libera função para criar vídeos com som a partir de fotos

O Google lançou hoje um novo recurso para assinantes do Gemini: agora é possível transformar fotos em vídeos curtos com a ajuda do Veo 3, ferramenta que faz parte do sistema de inteligência artificial generativa da empresa.

Na prática, a função permite criar vídeos de oito segundos com áudio, efeitos sonoros e até falas criadas por IA, a partir de simples descrições fornecidas pelo usuário. Basta acessar o site gemini.google.com, escolher a opção “Vídeo”, enviar uma foto e detalhar como deseja que a cena se movimente, incluindo sons, músicas ou falas caso queira.

✨📦✨ Special delivery! A new Gemini feature just dropped. Make photos come alive by turning them into videos with sound. — Google Gemini App (@GeminiApp) July 10, 2025 ✨📦✨ Entrega especial! Um novo recurso do Gemini acaba de chegar. Dê vida às suas fotos transformando-as em vídeos com som.

O resultado é um arquivo MP4 em 720p, pronto para baixar ou compartilhar. Por ora, a função está disponível na web e chegará ao app do Gemini para celulares nos próximos dias. Os usuários do plano Pro podem gerar até três vídeos por dia, enquanto os do Ultra têm direito a cinco, sem acúmulo de créditos de um dia para o outro.

Todos os vídeos criados com o Veo 3 vêm com uma marca d’água visível e outra invisível via SynthID, que identifica conteúdos produzidos por IA e ajuda no combate à desinformação. O Google garante também a realização de testes constantes para evitar abusos, como a produção de materiais violentos, enganosos ou inapropriados.

Desde o lançamento do Veo 3, em maio passado, mais de 40 milhões de vídeos já foram criados pelos usuários no Gemini e no Flow — ferramenta similar voltada para criadores. O Flow, ainda de acordo com a empresa, também receberá a função de transformar fotos em vídeos e será liberado em mais 75 países.

A função já está disponível para usuários dos planos Google AI Pro (R$97/mês) e AI Ultra (R$1.210/mês). Gratuitamente ela ainda não está disponível, nem há expectativa de ser liberada para os usuários não pagantes.