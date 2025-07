Samsung Display prepara produção de telas para o suposto iPhone dobrável

De acordo com o site sul-coreano ET News, a Samsung Display já iniciou os preparativos para a produção dos painéis OLED que equiparão o suposto iPhone dobrável da Apple, o qual deverá ser lançado pela empresa no ano que vem, caso os principais rumores sobre ele estejam corretos.

Publicidade

Segundo a publicação, a empresa está empenhada na construção de uma linha de produção exclusiva para os displays dobráveis destinados à Apple. Ela ocorrerá na fábrica A3, localizada em Asan (na província de Chungnam, na Coreia do Sul) — atualmente em fase final de substituição de equipamentos.

A capacidade de produção dessa nova linha de produção seria de 1,5 milhão de painéis por mês, considerando o tamanho especulado de cerca de 7 polegadas para o display do aparelho. Isso equivale a uma produção de cerca de 15 milhões de painéis dobráveis por ano.

O site também apurou que a Samsung Display assinou um contrato de exclusividade com a Apple para a produção em massa de telas para os futuros iPhones dobráveis — o que seria resultado da “experiência muito superior à das concorrentes” com esse tipo de componente.

Vantagem prenunciada

Como a Samsung Display foi a primeira empresa a investir em painéis OLED dobráveis na indústria global (para os aparelhos da sua empresa irmã, a Samsung Electronics), a companhia garantiu uma certa posição de monopólio por ter acumulado tecnologia e know how nesse processo.

Publicidade

Embora a Apple goste de manter uma diversificação na sua cadeia de produção, confiar exclusivamente na Samsung ou em determinada empresa no início da adoção de uma nova tecnologia não é algo inédito — já ocorreu com a transição para as telas OLED, por exemplo.

O site ainda elencou algumas previsões do mercado para o setor de dobráveis, como a expectativa para que a Apple produza entre 6 a 9 milhões de unidades do aparelho já em 2026, com uma estimativa para que novos modelos sejam lançados pela empresa anualmente.

via AppleInsider