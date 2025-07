Trump anuncia nova onda de tarifas que poderão prejudicar a Apple

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje mais uma rodada de tarifas direcionadas a diversos países (inclusive para o Brasil), com previsão para que entrem em vigor em 1º de agosto. As medidas foram anunciadas por meio de cartas, as quais foram endereçadas aos respectivos líderes dos países atingidos.

Entre as nações afetadas pelas novas tarifas, estão países como a Tailândia e o Japão, mercados importantes para a Apple. Por isso, acredita-se que as porcentagens anunciadas, caso entrem de fato em vigor, representarão mais um revés negativo para a Maçã nessa guerra tarifária encabeçada por Trump.

Com uma tarifa prevista de 36% sobre produtos importados para os EUA, a Tailândia é responsável por parte da fabricação de Macs e Apple Watches. De acordo com o 9to5Mac, a medida representará um aumento no custo de produção para a Apple em mais de ⅓ — uma fatia bastante relevante.

O Japão, por sua vez, será atingido com uma tarifa de 25%. Embora não seja um mercado tão importante para a Maçã como a Tailândia, a Terra do Sol Nascente é a base para a produção de alguns acessórios — como as famosas pulseiras para os Apple Watches.

A nova rodada de tarifas veio após uma pausa inicial no tarifaço, a qual foi promovida por Trump na tentativa de chegar a acordos vantajosos que evitassem a imposição das tarifas — o que acabou não acontecendo em larga escala (pelo menos não como o presidente americano planejava).

Brasil vira alvo de Trump

Saindo um pouco do foco na Apple, Trump também enviou uma carta ao presidente Lula anunciando uma tarifa de nada menos que 50% para produtos exportados do Brasil para os EUA — com um texto que teve um tom relativamente diferente dos direcionados aos demais países.

Além de tratar sobre questões meramente comerciais, Trump atribuiu a taxação elevada (a maior entre os países dessa nova leva do tarifaço) ao julgamento ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo submetido — considerado pelo chefe de Estado americano como uma “caça às bruxas”.

Trump também citou decisões “secretas e ilegais” do Supremo Tribunal Federal (STF) contra plataformas de redes sociais dos EUA — muito provavelmente fazendo referência a decisões da corte que culminaram com o banimento do X (ex-Twitter) de todo o território nacional, no ano passado, bem como em multas aplicadas às empresas de Elon Musk.

via AppleInsider