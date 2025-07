Apple celebra a cultura mexicana em curta filmado com o iPhone 16 Pro

A Apple México divulgou um novo curta da campanha “Shot on iPhone” (“Filmado com iPhone”) no seu canal do YouTube. Chamada “El Lazo de Petra” (“O Laço de Petra”, na tradução direta), a produção foi dirigida pela cineasta Gigi Saul Guerrero e se passa em um faroeste moderno que funde videogames, empoderamento feminino e tradições mexicanas.

A história apresenta uma mulher lendária que enfrenta criaturas do folclore mexicano para proteger sua família, combinando referências da cultura local com uma estética pixelada que lembra videogames — resultado de uma colaboração com o estúdio Halberd, especialista em simulação digital e pixel art.

O Laço de Petra, um filme dirigido por Gigi Saul Guerrero e filmado no iPhone 16 Pro. Quando uma garota da cidade visita o rancho da avó, uma história de ninar sobre uma mulher corajosa a transporta para um mundo de laços mágicos, criaturas fantásticas… e muito poder feminino.

O curta aproveita diversos recursos de filmagem dos iPhones 16 Pro/16 Pro Max, como sua câmera principal (Fusion) de 48 megapixels, que permite gravação em 4K Dolby Vision a 120 quadros por segundo, bem como os modos Ação e Cinema, entre outros.

A companhia também compartilhou um vídeo com os bastidores do curta e a avaliação da diretora sobre como foi gravar com o iPhone 16 Pro:

Em “O Laço de Petra”, a talentosa diretora mexicana Gigi Saul Guerrero usa o iPhone 16 Pro para criar uma história épica que celebra a força das mulheres mexicanas.



Junte-se a nós nos bastidores e veja como a diretora e o estúdio de desenvolvimento de jogos Halberd Studios usaram os recursos cinematográficos e o scanner LiDAR do iPhone 16 Pro para dar vida a esta história fantástica que mistura os mundos do cinema e dos videogames.

A Maçã já promoveu a câmera dos iPhones 16 Pro em outras peças publicitárias, incluindo a gravação em câmera lenta em 4K a 120qps, o recurso Mixagem de Áudio (Audio Mix), as gravações com Apple Log e mais.

