Apple quer aprimorar conforto e adaptabilidade do Vision Pro, indica patente

De acordo com o Patently Apple, a Maçã recentemente entrou com um pedido de patente que apresenta uma nova interface visual e um conjunto de ligação que podem indicar um futuro redesenho do Apple Vision Pro — aprimorando seu conforto, adaptabilidade e isolamento óptico.

A principal novidade do modelo é a sua interface facial adaptativa — que, como o nome já sugere, entraria em contato direto com o rosto do usuário. Ela é projetada para atender vários formatos de rosto e bloquear a entrada de luz periférica na caixa ocular, melhorando a imersão visual e mantendo o conforto durante longos períodos de uso.

O sistema de ligação, que conecta a interface visual à estrutura do headset, ajustando sua forma responsiva, também receberia um upgrade com a montagem de ligação dinâmica. Seus componentes incluiriam um braço central que gira em um ponto de deslocamento, braços laterais anexados ao central, juntas esféricas que conectariam os braços laterais à interface central e soquetes alongados para deslizamento.

O seu controle de força é feito por componentes de limitação de movimento, como postes ou molas, que inclinariam o protótipo em direção ao posicionamento ideal, bem como recortes de alívio, que permitiriam o alongamento e deformação da interface facial em contato com o rosto.

Todo esse sistema permitiria que os óculos projetados na patente mudassem de forma e redistribuíssem sua força, respondendo dinamicamente aos pontos de pressão e melhorando seu ajuste geral à face. Com ele, o usuário receberia uma adaptabilidade ergonômica aprimorada, com pontos de pressão reduzidos, menos entrada de luz externa e melhor estabilidade ao se movimentar.

As figuras da patente detalham uma interface facial capaz de formar uma vedação contra o rosto do usuário, adaptável a diferentes faces por meio da redistribuição de cargas e contendo ligações as quais permitem que ela se mova em relação ao quadro, mas restringem a tela de se mover junto.

O principal engenheiro creditado pela patente da Apple é Nick Trincia. Naturalmente, ela apenas reflete alguns planos que estão sendo estudados pela Maçã, e não indica que eles serão, de fato, aplicados em versões futuras do Vision Pro.

