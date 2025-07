Como exportar uma gravação de voz para o app Arquivos [iPhone e iPad]

Usando o aplicativo Gravador (Voice Memos), é possível gravar tudo o que você deseja ouvir posteriormente, como aulas, palestras, reuniões ou ideias musicais, por exemplo.

Uma dica muito simples (mas muito útil) possibilita que você exporte uma gravação realizada no app para o Arquivos (Files), tanto no iPhone quanto no iPad. A Apple informa que as gravações em camada usam o formato QTA (QuickTime Audio), enquanto que aquelas em uma única camada usam o formato M4A.

Veja como é supersimples fazer isso! 🎙️

Com o app Gravador aberto, toque em cima da gravação desejada, vá até os três pontinhos (ao lado dela) e toque em “Compartilhar”.

Role um pouco a tela e escolha “Salvar em Arquivos”. Digite o nome desejado para a gravação, escolha a localização e toque em “Salvar”.