Estreias no Apple TV+: 3ª temporada de “Fundação” e “Espécies Raras”

Está procurando algo para assistir no Apple TV+ este final de semana? Pois saiba que duas novas produções aterrissaram hoje no catálogo do serviço de streaming: a terceira temporada de “Fundação” (“Foundation”) e “Espécies Raras” (“The Wild Ones”).

Enquanto a primeira novidade é a continuação de uma das séries de ficção científica mais aclamadas da atualidade, a segunda acompanha uma equipe de especialistas em vida selvagem liderada por ninguém menos que o ex-comandante da Marinha Real Britânica, Aldo Kane — um dos aventureiros mais prolíficos do mundo da TV.

“Fundação”

Inspirada na famosa trilogia de Isaac Asimov, a série acompanha a saga de um grupo de exilados que tenta salvar o Império Galáctico da destruição. Na terceira temporada, eles seguem com a sua jornada monumental para salvar a humanidade e reconstruir a civilização em meio à queda do Império.

Se passando 152 anos após os eventos da segunda temporada, a terceira mostrará que a Fundação que dá nome à série está cada vez mais estabelecida — muito além do seu começo para lá de humilde —, enquanto o Império da Dinastia Cleônica diminuiu.

Estrelada por Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann e Rowena King, a terceira temporada também contará com novos nomes no elenco, como Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur e Pilou Asbæk.

Fruto da parceria do Apple TV+ com a Skydance Television, “Foundation” conta com Goyer, Bill Bost, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Robyn Asimov, David Kob, Christopher J. Byrne, Leigh Dana Jackson, Jane Espenson e Roxann Dawson como produtores executivos.

Apenas o primeiro episódio da nova temporada está disponível por enquanto. Os capítulos subsequentes serão liberados semanalmente, às sextas-feiras.

“Espécies Raras”

Como dito, a série segue uma equipe de especialistas em vida selvagem em sua jornada pelos ambientes mais remotos e implacáveis ​​do mundo para encontrar, filmar e ajudar a proteger espécies criticamente ameaçadas de extinção.

Além de Kane, “Espécies Raras” é apresentada pelo especialista em vida selvagem Declan Burley e pelo cinegrafista de vida selvagem Vianet Djenguet. Juntos, o trio viaja para seis países (Malásia, Mongólia, Armênia, Indonésia, Canadá e Gabão) capturando imagens raras de espécies esquivas e ameaçadas de extinção.

A série também mostra os perigos que essas espécies ameaçadas enfrentam e como cada uma delas está intimamente conectada ao ecossistema onde vive, ao mesmo tempo em que conscientiza e apoia os esforços científicos e de conservação para ajudar a salvá-las.

“The Wild Ones” é produzida pela Offspring Films (equipe por trás de “Noite na Terra em Cores” e “Sons do Planeta”, também do Apple TV+) e tem produção executiva de Alex Williamson e Isla Robertson. Todos os seus episódios já estão disponíveis.

