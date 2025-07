Estudo usa dados de comportamento do Apple Watch para prever condições de saúde

Um novo estudo apoiado pela Apple indica que dados comportamentais brutos de nível superior obtidos por meios tradicionais podem ser mais eficazes para determinar as condições de saúde dos usuários em relação a medições biométricas (como frequência cardíaca ou oxigênio no sangue).

Basicamente, trata-se de um novo modelo de inteligência artificial denominado Modelo de Comportamento Vestível (Wearable Behavior Model, ou WBM), o qual fez uso de dados do Apple Health Study para obter dados comportamentais de 161.855 participantes ao todo.

De acordo com o artigo o qual descreve o estudo [PDF], informações comportamentais de nível superior (como atividade física, aptidão cardiovascular e métricas de mobilidade) são mais informativas por se alinharem a escalas de tempo e quantidades relevantes para uma medição mais apropriada.

Em comparação com a modelagem de dados brutos de sensores, essas métricas derivadas são escolhidas por especialistas devido ao seu alinhamento com estados de saúde fisiológicos significativos.

O WBM não busca substituir por completo os dados obtidos por sensores de baixo nível. Mesmo que o modelo tenha apresentado desempenho superior em várias tarefas relacionadas à saúde (como nas que precisam de informações comportamentais extras), ela pode servir como um complemento.

A combinação entre o WBM e os dados tradicionais, por exemplo, frequentemente produz resultados mais precisos para a maioria das tarefas — principalmente em análises como a detecção de gravidez, na qual a abordagem híbrida alcançou uma previsão de até 92%.

No entanto, os autores do trabalho reconhecem que o desempenho do modelo em outros conjuntos de dados (especialmente os que não são coletados em dispositivos da Apple) é desconhecido — uma limitação a qual pode ser explorada em trabalhos futuros.

Esses dados também apresentam desafios em relação a dados de sensores de baixo nível, como amostragem irregular, dados ausentes e taxas de amostragem variáveis — problemas que foram trabalhados com uma otimização sistemática de arquiteturas e estratégias de tokenização.

via 9to5Mac