Falso alerta de vírus em anúncio no YouTube engana usuários de iPhones

Que a web está repleta de armadilhas para enganar usuários das mais diversas formas, não é nenhuma novidade. Alguns sites e plataformas, porém, são mais confiáveis do que outras — apesar disso, nem mesmo aquelas consideradas mais seguras estão isentas de serem alvo de pessoas mal intencionadas.

Exemplo disso é o YouTube, no qual foi veiculado um anúncio de um falso alerta de que o iPhone do usuário está comprometido por vírus, conforme informações compartilhadas pelo vice-presidente de inteligência de ameaças da Infoblox, Renée Burton.

O anúncio usa a imagem de um alerta no formato das caixas de diálogo do iOS para induzir o usuário desavisado a baixar um aplicativo que alega remover vírus do aparelho.

O alerta diz:

Seu iPhone está gravemente danificado por (247) vírus! Detectamos que seu iPhone foi infectado por vírus. Se você não tomar nenhuma providência, seu cartão SIM, dados, fotos e contatos serão corrompidos em breve.

Como dito, o anúncio leva o usuário a baixar um app, o qual é distribuído pela App Store — a partir das avaliações do software na loja da Maçã, é possível notar que algumas pessoas caíram no alerta fraudulento.

Esse app aparece como um eliminador de vírus do meu iPhone. Então onde essa remoção vai acontecer? Até onde eu vejo ele não tem a habilidade de fazer isso. Não removeu nenhum vírus.

De acordo com uma análise do 9to5Mac, o aplicativo em questão (que na verdade serve para liberar armazenamento do iPhone ao apagar contatos e fotos) é operado por uma empresa chinesa com políticas de privacidade muito fracas. O app estava na 50ª colocação no ranking de produtividade da App Store.

Isso ressalta o fato de que é necessário ter cuidado até mesmo ao baixar aplicativos na App Store, uma vez que existe a possibilidade de o software não ser completamente seguro — além, é claro, do cuidado ao tocar/clicar em certos anúncios e links.