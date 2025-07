Novo vazamento mostra supostas cores dos iPhones “17” e “17 Air”

Um novo vazamento nos dá bons indicativos sobre como poderão ser as cores do “iPhone 17” e do “iPhone 17 Air”. As imagens, publicadas pelo leaker yeux1122, mostram o que seriam acessórios de proteção para as lentes dos futuros aparelhos, cujos anéis podem ter denunciado as cores do restante do corpo desses dispositivos.

Começando pelo “iPhone 17” base, o vazamento indica que ele terá cinco diferentes cores: preto, azul, verde, roxo e prata. As cores vão no caminho que a empresa costuma seguir para os seus iPhones mais básicos, com uma maior diversificação em relação aos modelos Pro, mais sóbrios.

Quando pulamos para o rumorado modelo ultrafino, o “iPhone 17 Air” — o qual, ao contrário dos iPhones Plus, seguirá uma linha diferenciada em relação ao modelo base —, o vazamento indica que o aparelho terá quatro opções de cores diferentes: preto, azul claro, ouro claro e prata.

Embora esse vazamento vá ao encontro de alguns rumores referentes às cores dos futuros iPhones, vale sempre ficar com um pé atrás e não tratá-los como um fato — ainda mais se considerarmos que o leaker em questão já compartilhou informações imprecisas sobre a Apple no passado.

via AppleInsider