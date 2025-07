Como compartilhar links destacando um trecho pelo Google Chrome [iPhone, iPad e Mac]

Recentemente, mostramos por aqui como é supersimples compartilhar links do Safari destacando um trecho específico. Ocorre que esse recurso também pode ser usado em outro navegador, o Google Chrome.

Publicidade

Assim, as outras pessoas poderão ver exatamente o que você quer que elas visualizem na página em questão. A seguir, veja como fazer isso no seu iPhone, iPad e Mac! 😊

Como compartilhar links com destaque no Google Chrome pelo iPhone ou iPad

Acesse o site desejado no navegador e mantenha o dedo pressionado no trecho que quiser. Use a setinha (>) até que a opção “Copiar Link com Destaque” apareça e selecione-a.

Como compartilhar links com destaque no Google Chrome pelo Mac

Selecione o trecho desejado, clique com o botão direito do mouse e escolha “Copiar link para o conteúdo destacado”.