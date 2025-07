Como criar uma nota rápida com um link do Google Chrome [iPhone e iPad]

Se você usa o Google Chrome como o seu navegador padrão em iPhones e iPads, saiba que há uma dica bem simples que pode facilitar a sua vida — principalmente se você for um usuário ativo do Notas (Notes).

Trata-se da possibilidade de adicionar um link do Chrome a uma nova Nota Rápida, que pode ser acessada posteriormente no aplicativo de anotações nesses aparelhos.

Veja como é supersimples! 📝

Abra o Google Chrome no seu dispositivo e vá até a página que deseja salvar com a anotação. Em seguida, toque no ícone de compartilhamento (na parte direita, dentro da barra de endereços).

Role a tela até chegar à opção “Adicionar à Nova Nota Rápida” para que a nota seja aberta. Adicione alguma palavra ou frase junto com o link e, quando estiver satisfeito, toque em “Salvar”.