Como fixar uma aba no Google Chrome [iPhone, iPad e Mac]

O Google Chrome é um dos navegadores mais usados mundo afora — graças à sua integração com todos os serviços da empresa e por estar disponível em praticamente qualquer sistema operacional.

Uma dica simples, porém muito útil, possibilita que você fixe uma aba enquanto estiver navegando no Chrome. Assim, é possível acessá-la com uma maior facilidade quando precisar — ou seja, é para você fazer isso com aquelas páginas que visita muito frequentemente.

Veja como fazer isso no seu iPhone, iPad e Mac! 📌

Como fixar uma aba no Chrome usando o iPhone ou iPad

Com o Chrome aberto, selecione o ícone de alternar guias (na parte inferior) e mantenha o toque em cima da aba que deseja fixar. Escolha “Fixar guia”.

Ao abrir o seletor de guias, aquela que for fixada aparecerá na parte de baixo da tela. Você também poderá arrastar as guias da seção de selecionáveis para a de fixadas, ainda no seletor de guias.

Toque e pressione para selecionar a guia que você quer arrastar, arraste-a até a parte de baixo da tela e solte-a. Para liberar a guia, mantenha o dedo pressionado em cima dela e vá até “Liberar guia”.

Como fixar uma aba no Chrome usando o Mac

Clique na aba desejada (de maneira com que ela esteja ativa). Depois, clique com o botão direito do mouse em cima dela e vá até “Fixar”.

Ou, se preferir, vá até Guia » Fixar Guia, na barra de menus. Para desafixá-la, faça o mesmo procedimento e escolha “Soltar” ou desmarque “Fixar Guia”.