Como usar o Circule para Pesquisar nos apps Chrome e Google [iPhone e iPad]

Os dispositivos Android contam, há algum tempo, com um recurso bem bacana: o Circule para Pesquisar (Circle to Search). Como o nome deixa claro, você pode circular com o dedo em cima de qualquer coisa para fazer uma busca relacionada no Google.

Ainda que isso continue exclusivo do sistema operacional da empresa, é possível ter um “gostinho” dele usando o Google Chrome ou o app do Google em iPhones e iPads.

Veja como usar isso na prática! 😉

No Google Chrome

Com o Chrome aberto em qualquer página onde algum item esteja localizado (como uma foto de um produto), toque no ícone do Google Lens, dentro da barra de endereços.

Circule ou toque em cima do objeto para visualizar informações relacionadas a ele.

No app do Google

Acesse a página onde esteja o item que deseja saber mais. Mantenha o dedo em cima da imagem e vá até “Pesquisar na imagem”.