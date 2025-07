10 dicas para impulsionar a produtividade enquanto o iPadOS 26 não chega

O anúncio do iPadOS 26 trouxe uma série de novidades que prometem melhorar muito sua produtividade, como comentei no meu último artigo.

Para aqueles que, sabiamente, não utilizam versões betas, faltam ainda pouco mais de dois meses para a chegada oficial do novo sistema operacional. Sendo assim, trouxe dez dicas que podem lhe ajudar muito na produtividade com o tablet mais fino do mundo (referindo-me ao iPad Pro com chip M4, versão que utilizo).

Selecione múltiplos arquivos deslizando com dois dedos

No desktop, selecionar arquivos é uma tarefa trivial. No iPad, ela pode ser surpreendentemente fácil — se você entender os gestos. Com dois dedos, basta deslizar para marcar vários arquivos adjacentes. Mas o verdadeiro segredo está em outra técnica: toque e segure um arquivo até ele “flutuar” (como você faz para reorganizar apps), e, mantendo o dedo pressionado, toque em outros arquivos para empilhá-los.

Esse gesto é mais do que funcional. Ele é sensorial. Ele traduz com fluidez uma ação complexa, permitindo que você organize rascunhos, PDFs, apresentações e imagens como quem monta uma sequência lógica de trabalho, não como quem arrasta ícones aleatórios.

Use o arrastar e soltar entre pastas como um ritual de organização consciente

O iPadOS permite abrir duas janelas do app Arquivos (Files) em modo Split View. De um lado, a pasta onde os arquivos chegam (“Downloads”, por exemplo). Do outro, a pasta onde eles vivem (“Projetos 2025”, “Clientes Ativos” ou “Documentos Pessoais”, por exemplo).

Você pode fazer isso com o trackpad também, mas com a tela sensível ao toque é mais ágil.

Fixe pastas na barra lateral com favoritos

O modo de visualização em colunas, semelhante ao Finder, ganha nova vida quando você entende a lógica dos Favoritos. Ao arrastar as suas pastas mais usadas (como “Assinaturas”, “Referências” e “Agenda Visual”) para o topo da barra lateral, você cria um painel visual de navegação rápida, que reduz a carga cognitiva e evita desvios desnecessários.

Essa prática transforma a barra lateral em uma extensão do seu sistema de prioridades. Você não apenas acessa arquivos, você navega entre contextos previamente organizados por intenção.

Abra arquivos em janelas paralelas

Poucos exploram o gesto de “Abrir em nova janela” no app Arquivos. Ele permite visualizar dois documentos lado a lado. Você pode comparar versões de uma proposta, consultar uma referência enquanto edita outra ou revisar conteúdo sem sair da sua estrutura. Para o iPad de 11″, claro, isso fica um pouco apertado — mas ajuda muito!

Esse recurso ganha ainda mais poder quando combinado com o Organizador Visual (Stage Manager), oferecendo múltiplos espaços simultâneos. O iPad deixa de ser uma tela e torna-se um painel dinâmico de decisões.

Transforme o app Arquivos em um hub de serviços com integração na nuvem

O app Arquivos não se limita ao iCloud. Ele permite adicionar serviços como Google Drive, Dropbox, OneDrive e outros diretamente na barra lateral. E o mais interessante: o comportamento entre eles é homogêneo. Você pode mover arquivos entre plataformas com a mesma naturalidade com que move de uma pasta para outra.

Fazendo isso, você transforma o Arquivos em um hub de interoperabilidade, centralizando fluxos antes dispersos por apps, abas e navegadores. Você ganha controle, economiza tempo e reduz o atrito entre plataformas.

Escaneie documentos direto no Arquivos

Digitalizar documentos no iPad não é apenas possível — é elegante. A partir do botão de mais opções (“…”), escolha “Escanear Documento” e o app utilizará a câmera para capturar, recortar e salvar automaticamente em PDF.

Ideal para contratos, recibos, formulários assinados à mão ou notas pessoais que você ainda prefere escrever no papel. E sim, dá para escanear várias páginas em sequência, gerar um único arquivo e armazenar tudo no seu sistema com poucos toques.

Visualize conteúdo com o Quick Look

O Quick Look, acessível pelo ícone do “olhinho” ou via barra de espaço (se você usa um teclado), permite visualizar rapidamente PDFs, imagens, planilhas e outros formatos sem sair do app Arquivos.

O recurso funciona de maneira semelhante ao Pré-Visualização (Preview) do Mac (app que está vindo no iPadOS 26 — e também no iOS 26). É a ferramenta para checagens rápidas, revisões em trânsito ou leitura leve de conteúdos de apoio.

Compacte múltiplos arquivos

A função “Compactar” permite transformar vários arquivos selecionados em um único ZIP, diretamente pelo iPad. Essa funcionalidade nativa elimina a dependência de apps externos e oferece uma forma prática de organizar materiais para envio, backups rápidos ou agrupamento temático.

No fluxo de trabalho de quem gerencia projetos, cursos ou entregas de conteúdo, essa ação simples viabiliza o envio de arquivos mais pesados, além de trazer organização para quem envia e praticidade para quem recebe.

Combine o app Arquivos com o Notas, o Pages ou outros apps

O iPad brilha quando você entende a lógica da convivência entre apps. Abrir o Arquivos de um lado e o Pages, Notas (Notes), Goodnotes ou Keynote do outro, você incrementa o seu fluxo de trabalho.

Você pode arrastar imagens, textos, PDFs ou vídeos diretamente para dentro de um documento em edição, sem menus, botões de “inserir” ou múltiplas janelas abertas. A fluidez touch-first dá ao iPad uma vantagem rara: a produtividade se torna sensorial.

Use o Spotlight como radar de arquivos

O Spotlight no iPad vai muito além da busca genérica. Ele permite localizar arquivos com base no título, no conteúdo interno (em PDFs e documentos), na localização e até no histórico recente. É possível também estabelecer dois níveis de classificação por tipos, permitindo uma organização mais apurada.

Imagine que você está saindo para uma reunião e precisa daquele contrato assinado em fevereiro. Em vez de navegar por pastas, basta deslizar para baixo e digitar, por exemplo, “Contrato 2025”. Em segundos, o arquivo aparece. No iPad, assim como no Mac, o Spotlight não é só busca: é acesso estratégico ao seu sistema.

Conclusão

Apesar das críticas (e eu faço várias) o iPad é (ignorando o teclado, como já comentei em outro post) um aparelho incrível. Fino, leve, versátil, portátil e potente. É preciso reconhecer que ele não é e não pretende ser um MacBook — a sua lógica touch-first faz com que o seu uso seja diferente e, ainda assim, produtivo.

O iPadOS 26 vem aí e, com ele, diversas mudanças muito bem-vindas para melhorar a sua funcionalidade. Porém, enquanto ele não chega, você pode melhorar de forma bastante significante a sua maneira de trabalhar com o iPad e multiplicar exponencialmente a sua produtividade. É fácil subestimar o app Arquivos ao vê-lo como um simples gerenciador. Mas ao compreender as suas funções e, mais importante, os seus gestos, você percebe que ele é mais do que uma ferramenta: é um um espaço onde o seu sistema de trabalho ganha forma visual, tátil e estratégica.

Se você pretende usar o iPad como dispositivo principal, ou simplesmente como um segundo cérebro digital de apoio à sua rotina, o app Arquivos merece um lugar de destaque na sua estratégia. Não por tradição, mas por funcionalidade inteligente aplicada com intenção.