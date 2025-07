Como aumentar o contraste de cor no TikTok [iPhone e iPad]

O TikTok oferece, hoje em dia, vídeos sobre praticamente qualquer assunto. Se você também curte passar horas e horas navegando por eles, uma dica muito simples possibilita aproveitar o aplicativo de uma maneira ainda melhor.

Trata-se da possibilidade de aumentar o contraste (cor) durante o uso do TikTok, independentemente dos ajustes nativos de acessibilidade de iPhones e iPads.

Isso é muito útil para quem tem alguma necessidade visual específica, por exemplo. Veja como ativar isso! 😊

Abra o app do TikTok no seu dispositivo; Toque na aba “Perfil”, no canto inferior direito; Selecione os três risquinhos, no canto superior direito; Vá até “Configurações e privacidade”; Acesse “Acessibilidade”; Ative “Aumentar contraste de cor”.

No exemplo acima, pode-se observar que o aumento do contraste já foi ativado no TikTok.