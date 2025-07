Apple Brasil é ordenada a restabelecer conta do iCloud de usuária sob pena de multa

A juíza Paula Narimatu de Almeida, da 6ª Vara Cível do Fórum Regional XII, expediu no começo deste mês uma decisão que obriga a Apple Brasil a restabelecer a conta do iCloud da usuária Vanessa Valese Alonso — que processou a empresa após não ter sucesso na recuperação da sua conta em decorrência de um roubo.

Segundo a magistrada, a conduta da Apple “revela-se abusiva ao exigir informação inexistente para recuperação de conta legitimamente constituída, violando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações de consumo”.

Conforme a decisão-ofício [PDF], a referida informação trata-se do número de recuperação, o qual não teria sido fornecido ou cadastrado pela autora — portanto, sem forma de ela receber o código que autentica o processo de recuperação da conta.

Em seu argumento, a juíza atesta que o bloqueio prolongado da conta da reclamante “compromete seriamente a continuidade da sua atividade econômica”, uma vez que ela utiliza intensamente o iCloud em seu trabalho, além do fato de armazenar fotos, vídeos e documentos pessoais de “valor inestimável”.

Na tutela de urgência, a Apple foi ordenada a restabelecer a conta da consumidora, em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$100, limitada a 30 dias, totalizando R$3.000. A companhia deverá fornecer todos os meios necessários para recuperação da conta, bem como bloquear o acesso de terceiros fraudadores, implementando medidas de segurança que impeçam utilização indevida.

via ConJur