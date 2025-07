Apple poderá apresentar os “iPhones 17” no dia 9 de setembro

Embora uma nova linha dos iPhones seja lançada (quase que) religiosamente no mês de setembro todos os anos, a data exata do evento no qual os novos aparelhos são apresentados ao mundo só é confirmada pela Apple alguns dias antes.

No entanto, há um padrão que costuma ser seguido pela empresa: os novos iPhones geralmente costumam ser anunciados na semana após o Dia do Trabalho (Labor Day) nos Estados Unidos, que ocorre na primeira segunda-feira de setembro.

Considerando o calendário deste ano, o jornalista Mark Gurman aposta na semana que se inicia em 7 de setembro como a do evento de lançamento dos “iPhones 17”, na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg).

A dúvida, portanto, recai sobre o dia exato da keynote. Embora ela possa ocorrer na segunda-feira (8/9), Gurman acredita que acontecerá na terça (9/9) ou na quarta (10/9), caso a Apple não mude o padrão dos últimos anos.

O dia 11 de setembro (que cairá na quinta-feira) costuma ser descartado pela Apple por motivos óbvios, bem como a sexta-feira (12/9), dia em que a empresa não costuma fazer eventos de lançamento de novos produtos.

Esse cronograma foi corroborado pelo leaker ShrimpApplePro, o qual afirmou que a pré-venda dos futuros aparelhos se iniciará em 12 de setembro (sexta-feira) — o que corresponde ao dia tradicional de início das encomendas.

Estranhamente, no entanto, o leaker aposta no dia 16/9 (terça-feira) para a chegada dos aparelhos às lojas — o que seria uma ruptura em relação ao padrão que costuma ser seguido pela Apple, que é de sete dias após o início da pré-venda. O mais provável, sendo assim, é que isso ocorra em 19/9 (sexta-feira).

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

