Assinaturas semanais são as mais comuns em apps para iOS, segundo relatório

Um novo relatório publicado pela Adapty, plataforma de gerenciamento de receita de apps, indica que os planos semanais são a forma mais popular de assinatura de apps no iOS, contribuindo com 46% dos lucros.

Para isso, foram coletados dados de mais de 11.000 apps, os quais geraram US$1,9 bilhão em receita provenientes de 73.000 assinaturas (que o estudo chama de paywalls reais).

Ainda segundo o estudo, os planos semanais vêm ganhado mais adesão do que as compras únicas, crescendo 9,5% este ano em comparação com os 6,3% de compras únicas no primeiro trimestre. Além disso, planos de mais longa duração, como mensais, anuais e vitalícios, apresentaram queda no crescimento.

O relatório também apontou um aumento no preço cobrado pelas assinaturas semanais, que ocorreu juntamente com o seu crescimento. Os preços médios de assinaturas semanais nos EUA e na União Europeia aumentaram para US$8,3 (aumento de 12,2%) e US$8,1 (aumento de 12,5%), respectivamente, enquanto planos mensais e anuais obtiveram diferentes crescimentos, a depender da região.

O país que mais realiza compras em apps, como é de se esperar, são os EUA, que lideram com folga com 48,9% das contribuições e instalações, as quais geram de 3 a 4 vezes mais receita do que instalações em outras regiões. A UE vem em segundo lugar, com 24,8% — a pesquisa não levantou dados especificamente sobre o Brasil.

No entanto, o estudo revelou que os planos semanais são os que mais contribuem para a receita total em todas as regiões analisadas. Na América Latina, eles são responsáveis por 60% da receita em compras de apps, seguidos por 53% no Oriente Médio-África, 52% nos EUA, 49% na Ásia-Pacífico e 38% na Europa.

Outro gráfico revela o grau de adesão aos planos de assinatura a depender do segmento do aplicativo, colocando apps de produtividade e utilitários como os mais assinados em seu plano semanal, que conta com respectivos 65% e 59% de contribuição para a sua receita. Logo atrás, apps de foto e vídeo e de educação, com 50% e 45% dos seus lucros vindo de tais planos, respectivamente.

Os planos semanais já vinham ganhando aderência por diversos desenvolvedores de apps, como Spotify e Canva, em diversos mercados. No entanto, o estudo mostra que eles também dificultam a retenção de usuários após algum tempo de assinatura.

Grande parte dos usuários que os assinam fazem o “uso explosivo” dos serviços, ou seja, necessitam de ferramentas rápidas ou específicas por um curto período e acabam pagando o valor imediato e mais baixo, mas raramente permanecem assinando. A retenção apresenta uma queda drástica após os 30 dias, e ainda maior após 12 meses.

Além disso, os apps que contam com períodos gratuitos de testes mostraram resultados mais lucrativos, com altas taxas de conversão de usuários — principalmente em apps de saúde/fitness e educação.

Com relação à pressão regulatória que a Apple vêm sofrendo para alterar as regras da App Store, a Adapty afirma que os efeitos provavelmente não serão imediatos, já que ainda não houve nenhuma grande mudança no que se refere aos pagamentos de terceiros. Segundo o relatório, a queda na conversão tende a anular a maior parte do potencial de crescimento.

via TechCrunch