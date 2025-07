Baseus lança docking station com 12 portas e carregamento de 100W

A Baseus anunciou hoje a Nomos NU1 Air Win 12-in-1 Docking Station, uma nova estação versátil e poderosa com nada menos que 12 portas a qual promete aprimorar o fluxo de trabalho dos usuários onde quer que eles estejam.

Publicidade

São duas portas de exibição HDMI (com resolução 4K a 60fps), três de dados USB-C (duas de 10Gbps e uma porta USB-C Power Delivery de 100W), quatro portas de dados USB-A (duas de 5Gbps e duas de 490Mbps), duas portas para cartões SD e TF de 104Mbps e uma porta Ethernet de 1GB.

Permitindo exibir até duas telas diferentes do sistema no Windows e duas telas espelhadas no macOS, a estação possui um gerenciamento de energia que acelera a eficiência do trabalho ao detectar automaticamente o uso da porta e alocar energia apenas quando necessário.

Em termos de privacidade, ela conta com um botão simples o qual pode ser pressionado uma vez para bloquear a tela. Ao pressioná-lo por dois segundos, ele coloca a estação em modo de economia de energia para desconectar todas as portas que não sejam a Power Delivery.

O produto também suporta a transferência de dados em alta velocidade para SSDs, sendo capaz de transferir um arquivo de 20GB em apenas 20 segundos, garantindo “desempenho sem atrasos e processamento contínuo, ideal para tarefas pesadas, edição de vídeo ou renderização 3D”.

Publicidade

Custando originalmente US$100, a Nomos NU1 Air Win 12-in-1 Docking Station pode ser adquirida temporariamente por US$80, tanto no site da Baseus quanto na Amazon.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.