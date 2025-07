Cartões CAIXA Elo oferecem pontos extras para compras com o Apple Pay em dólar

Tem um cartão de crédito CAIXA Elo por aí? Pois saiba que, a partir desta quarta-feira (16/7), cada dólar gasto através do Apple Pay lhe renderá até 4,5 pontos extras no Programa Pontos CAIXA.

A promoção, que vai até 31 de agosto, engloba todos os cartões do banco estatal emitidos pela Elo, os quais podem ser conferidos na tabela abaixo com suas respectivas pontuações (e os tipos de transações elegíveis):

A novidade, porém, só é válida para quem nunca cadastrou o seu cartão na carteira digital da Maçã até 30 de junho de 2025, servindo mais como um incentivo para a adoção do Apple Pay, que permite compras por aproximação pelo iPhone e/ou Apple Watch.

Segundo a Elo, tanto clientes cadastrados como pessoa física quanto como pessoa jurídica podem participar da promoção. Além disso, caso você já tenha cadastrado o seu cartão no Apple Pay, ainda é possível aproveitar os benefícios anunciados pela bandeira cadastrando um outro cartão que ainda não tenha sido usado com a carteira digital.

Como notado pelo site Pontos pra Voar, o acúmulo pode chegar a 5,5 pontos por dólar no caso do CAIXA Elo Diners Club em compras internacionais com o bônus da campanha, o que é considerado um valor competitivo em comparação com outros cartões premium do mercado.

Para adicionar um cartão CAIXA Elo ao Apple Pay, basta abrir o app Cartões CAIXA, tocar em “Adicionar no Apple Pay”, realizar os aceites necessários e finalizar o processo. Depois disso, você está livre para usá-lo em compras com o seu iPhone ou Apple Watch.