Chrissy Metz estará em futura série de suspense do Apple TV+

A atriz Chrissy Metz (“This Is Us”) é a mais nova adição ao elenco da série — ainda sem título oficial — do Apple TV+ baseada nos romances policiais bestsellers de Lars Kepler (pseudônimo dos roteiristas Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril).

Publicidade

Metz interpretará Ida, uma mãe solteira que luta para sobreviver e enfrenta um pesadelo após o desaparecimento dos filhos. Ela se junta aos integrantes já anunciados, como Liev Schreiber, Zazie Beetz, Stephen Graham, Bill Camp e Rory Culkin.

A produção acompanhará a história de Jonah Lynn (Schreiber), um ex-soldado que se tornou detetive de homicídios e que, cansado de trabalhar nas ruas perigosas da Filadélfia (Estados Unidos), se muda para uma pequena cidade no oeste da Pensilvânia em busca de uma vida tranquila. Sua paz é interrompida quando a cidade e a sua família são atacadas pelo assassino em série Jurek Walter (Graham), forçando Jonah a enviar a sua filha adotiva, a agente do FBI Saga Bauer (Beetz), para enfrentá-lo.

Rowan Joffe e John Hlavin serão codiretores e produtores executivos, junto com Tim Van Patten, que dirigirá os dois primeiros episódios. As filmagens estão programadas para começar no verão (no hemisfério norte) em Pittsburgh.

Produzida para o Apple TV+ pela A+E Studios em associação com a Range Studios, a série tem produção executiva dos showrunners Joffe e Hlavin. Além de estrelar, Schreiber também é produtor executivo, assim como Beetz. Também são produtores executivos Øystein Karlsen, David Rysdahl, Dorothy Fortenberry e Niclas Salomonsson.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline