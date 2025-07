Como facilitar a navegação pelo TikTok usando o VoiceOver [iPhone e iPad]

Para os usuários de iPhones e iPads com algum tipo de problema de visão, a Apple oferece o VoiceOver, recurso o qual permite que o sistema leia, em voz alta, tudo o que estiver na tela desses aparelhos.

Com o TikTok, é possível ativar os botões de navegação do feed, o qual auxilia o leitor de tela que adiciona ferramentas de navegação ao seu feed. Com isso, é possível usar esses botões para pausar/reproduzir, ir para a publicação seguinte/anterior e atualizar os feeds “Para você”, “Seguindo” e outros.

Veja como ativar ou desativar isso! 📱

Antes de mais nada, certifique-se de que o VoiceOver está ligado. Para isso, abra os Ajustes (Settings) do iOS/iPadOS, toque em “Acessibilidade” e em “VoiceOver”, para habilitá-lo.

Depois, abra o TikTok e toque na aba “Perfil”. Vá até os três risquinhos (na parte superior direita). Toque em “Configurações e privacidade”.

Em “Acessibilidade”, veja se “Botões de navegação no feed” está habilitado.

Prontinho! 😊