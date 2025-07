Digital Key 4.0 incluirá melhorias para chaves de carro no iPhone

As Chaves do Carro (Car Keys) da Apple, recurso que permite adicionar uma chave digital no app Carteira (Wallet) do seu iPhone e Apple Watch para trancar, destrancar e dar partida no seu carro, receberão aprimoramentos com uma nova versão da Digital Key, anunciada no décimo terceiro Plugfest do Car Connectivity Consortium (CCC) — que ocorre na sede da empresa em Cupertino (na Califórnia).

Publicidade

De acordo com as informações, o evento foi organizado pela Apple e se concentra em testes reais da versão 4.0 da Digital Key para aprimorar ainda mais a interoperabilidade entre plataformas e a compatibilidade entre versões das chaves digitais de veículos, à medida que a sua adoção continua a crescer rapidamente.

Por mais que outros detalhes sobre a nova versão ainda não tenham sido divulgados, os testes realizados no evento indicam que o recurso da Apple passará por diversas melhorias com a Digital Key 4.0.

As Car Keys foram introduzidas pela primeira vez na WWDC20 e oferecem várias formas de uso — podendo variar de acordo com o fabricante e o modelo. Geralmente, elas utilizam recursos NFC para garantir que o dispositivo se comunique de forma segura com o veículo. O Wallet também permite o compartilhamento da chave do carro a partir dos apps Mensagens (Messages), Mail e também via AirDrop.

A Digital Key 3.0 foi lançada em 2021 e adicionou suporte à tecnologia Ultra Wideband (UWB) e ao Bluetooth LE. Os testes da versão 4.0 ocorrerão ao longo desta semana, no evento do CCC.

Publicidade

Vale lembrar que a Digital Key 4.0, bem como os upgrades nas Car Keys para suportar a nova versão, ainda não possuem data de lançamento oficial. O recurso, obviamente, só funciona em modelos de veículos e iPhones/Apple Watches compatíveis, e a Apple pretende expandi-lo para novas marcas (como Chevrolet, Porsche e Rivian) em breve.

via MacRumors