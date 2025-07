Firmas de pesquisa divergem sobre vendas de iPhones no 2º trimestre de 2025

Dados preliminares da IDC sobre o mercado de smartphones no segundo trimestre de 2025 mostram que a Apple vendeu 46,4 milhões de iPhones em todo o mundo no período — um aumento de 1,5% em relação às 45,7 milhões de unidades comercializadas no segundo trimestre de 2024.

Além disso, o mercado de smartphones como um todo cresceu 1% em relação ao ano anterior. No total, o mercado atingiu 295,2 milhões de unidades vendidas, apesar das pressões econômicas e da fraca demanda na China.

Segundo a empresa de análise, o forte crescimento nos mercados emergentes compensou a queda na China e impulsionou o “modesto aumento geral” da Apple.

Dados da Canalys

Por outro, a Canalys, que também divulgou seus dados sobre o mercado no segundo trimestre deste ano, registrou uma queda de 1% nas vendas totais de smartphones, marcando o primeiro declínio do setor em seis trimestres.

Também de encontro com os dados da IDC, a Canalys aponta uma redução de dois pontos percentuais na participação de mercado da Apple, de 16%. Ela está atrás da Samsung, que conseguiu ampliar sua participação no mercado em 3%, atingindo 19%.

De acordo com a firma, muitos fornecedores “tinham aspirações maiores” para o segundo trimestre, mas foram forçados a reduzir as suas metas de produção para evitar excesso de estoque — exceto nos Estados Unidos, onde as incertezas em relação às políticas tarifárias do governo Trump incentivaram fabricantes como Apple a manter altos níveis de estoque e a antecipar a entrega de dispositivos ao longo do trimestre.

via AppleInsider