Google Chrome não suportará mais Macs rodando o macOS Big Sur 11

O Google Chrome comunicou que encerrará o suporte a atualizações em Macs mais antigos que ainda estão rodando o macOS Big Sur 11 — e que a versão 138 será a última compatível com essas máquinas.

Isso significa que a versão 139 do navegador, com lançamento marcado para 30 de julho, não ficará disponível para os Macs na referida versão do sistema. Os usuários que possuem Macs mais antigos devem atualizar o macOS (se possível).

Nos Macs não suportados, o Chrome exibirá um aviso que reforça que o navegador ainda pode ser utilizado normalmente, mas não será mais atualizado.

O Chrome 138 será a última versão compatível com o macOS 11; o Chrome 139+ não oferecerá mais suporte ao macOS 11, que está fora do período de suporte da Apple. Rodar em um sistema operacional compatível é essencial para manter a segurança. Em Macs rodando macOS 11, o Chrome continuará funcionando, exibindo uma barra de aviso, mas não será mais atualizado. Se um usuário desejar que seu Chrome seja atualizado, precisará atualizar seu computador para uma versão compatível do macOS. Para novas instalações do Chrome 139+, será necessário o macOS 12+.

O macOS 11 foi lançado em 2020 e se destacou na época por ser o primeiro sistema projetado para os chips Apple Silicon. Caso você possua um Mac com chip M1 ou posterior, é possível atualizar seu macOS para versões mais recentes e rodar as novas versões do Chrome normalmente.

No entanto, os Macs com chips da Intel, lançados na década passada, não serão mais compatíveis com novas versões do macOS a partir do ano que vem, o que significa que também não receberão suporte às atualizações futuras do Chrome.

Quando desatualizado, o navegador pode ficar mais suscetível a bugs ou ataques cibernéticos, então o recomendável é manter o Chrome sempre atualizado para a sua verão mais recente lançada.

