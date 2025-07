“HomePad” realmente teria atrasado devido à Siri; Apple poderá comprar a Mistral

Um dos novos dispositivos mais aguardados da Apple nos últimos anos (com exceção, é claro, do Vision Pro), o smart hub de casa inteligente com tela que a empresa está desenvolvendo não deverá chegar ao mercado até o ano que vem.

De acordo com a newsletter “Power On” (da Bloomberg), o dispositivo (de codinome J490 ) foi “adiado” principalmente devido ao atraso dos recursos de inteligência artificial (IA) anunciados pela Apple para a nova Siri.

Isso porque ele dependerá de recursos da assistente planejados inicialmente para serem lançados neste ano — como o acesso a dados pessoais para atender a pedidos e de uma nova versão da API App Intents, para controlar melhor apps e funções.

Por isso, as expectativas iniciais para que o “HomePad” seja lançado ainda neste ano são muito baixas. Na verdade, ele deverá ser lançado em 2026, na mesma época em que a “nova Siri” finalmente der as caras nos sistemas da Apple.

Novo alvo

Falando em inteligência artificial, a Apple aparentemente segue à procura de uma startup para alimentar alguns dos seus serviços de IA. Após conversas com a Perplexity, a empresa deverá focar também na Mistral.

De acordo com Mark Gurman, a Apple “considerará seriamente” adquirir a startup francesa, que é especialista em grandes modelos de linguagem (large language models, ou LLMs) de código aberto.

Contando como um dos seus principais produtos o elogiado chatbot Le Chat, a Mistral é a maior startup de IA europeia avaliada atualmente em 5,8 bilhões de euros (cerca de R$37,6 bilhões).