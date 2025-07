Novo SSD da Transcend com MagSafe tem até 4TB de armazenamento

A Transcend anunciou hoje o ESD420, um SSD portátil de alto desempenho com foco em mobilidade, segurança de dados e integração com dispositivos Apple — em especial iPhones que contam com suporte à tecnologia de carregamento sem fio MagSafe.

Publicidade

Voltado para criadores de conteúdo, fotógrafos, videomakers e outros profissionais que lidam com arquivos grandes e/ou precisam de velocidade e praticidade, o produto suporta o padrão USB 3.2 Gen 2×2 — o que permite taxas de leitura e gravação de até 2.000MB/s e o torna ideal para gravação direta de vídeos em 4K ProRes.

O ESD420 também possui uma construção focada em portabilidade e resistência. Pesando apenas 48g e de tamanho reduzido (ele cabe até mesmo na palma da mão), ele possui a certificação militar MIL-STD-810G — a qual o torna resistente a quedas quando em estado não operacional.

Outro ponto bastante interessante é em termos de segurança, já que o produto possui criptografia AES-256 habilitada por hardware, suportando também bloqueio do disco e da senha via aplicativo, bem como suporte a códigos temporários OTP para permitir a recuperação da senha em casos de esquecimento.

Publicidade

Embora focado em aparelhos com conexão magnética, o ESD420 pode ser usado em praticamente qualquer dispositivo com uma porta USB-C, sendo compatível não apenas com o iOS e o iPadOS como também com o macOS, o Windows, o Linux e o Android.

Contando com capacidades de 1TB, 2TB e 4TB nas opções de cores iron gray e champagne gold, o ESD420 está disponível através dos canais de distribuição globais da Transcend.

via MacRumors