Produção de testes dos “iPhones 17” começará ainda este mês na Índia, diz site

Segundo informações do The Economic Times, a Foxconn estaria prestes a dar início à produção de testes da linha “iPhone 17”, cujo lançamento é esperado para setembro, em suas instalações na Índia — isso depois de ter importado várias peças do modelo vindas da China em junho.

Entre os componentes encomendados, estão itens como a carcaça da tela, o vidro de cobertura e os módulos integrados da câmera traseira, os quais começaram a ser entregues ainda no mês passado.

Essas peças, porém, dizem respeito a apenas 10% dos itens encomendados pela parceira da Apple, que também importou grandes quantidade de componentes do iPhone 14 e do iPhone 16, que deverão vender bem na Índia neste final de ano.

A inclusão do iPhone 14 nessa lista é curiosa, já que o modelo não é mais vendido oficialmente pela Maçã desde fevereiro. Embora o ET não tenha comentado isso, é possível que essas peças estivessem destinadas, na verdade, para a produção iPhone 16e, que utiliza vários dos componentes do seu irmão mais velho, incluindo a tela.

A previsão de especialistas consultados pelo veículo é de que a produção de testes dos “iPhones 17” comece ainda este mês, com a produção em massa marcada para agosto.

Tendo investido cada vez mais na Índia como uma forma de escapar da guerra tarifária entre Estados Unidos e China, a Apple já produz modelos de entrada do iPhone no país do sul asiático há alguns anos — lembrando que o plano da Apple seria vender nos EUA apenas iPhones fabricados na Índia.

Animados para setembro? 📱

