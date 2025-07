“Ruptura”, do Apple TV+, foi uma das 5 séries mais populares dos EUA no 1º semestre

A essa altura do campeonato, já está claro para todo mundo que “Ruptura” (“Severance”) é uma das produções de maior sucesso não só do Apple TV+, mas do mundo de streaming como um todo. E, para sedimentar ainda mais esse feito, ela apareceu recentemente na lista do Nielsen com as dez séries mais populares do primeira metade do ano nos Estados Unidos.

Publicidade

Como divulgado pela Bloomberg, o “drama trabalhista” da Maçã ficou na quinta posição do ranking, o qual leva em conta o total de minutos (em milhões) assistidos pela audiência estadunidense, com 9,275 apenas nos primeiros 6 meses de 2025.

O Top 5 é liderado por “Round 6” (“Squid Game”), da Netflix, com 15,074 milhões de minutos, seguida de “Reacher”, do Amazon Prime Video, com 13,313. Em terceiro e quarto lugares, temos duas produções também da Netflix: “O Agente Noturno” (“The Night Agent”), com 12,219, e “Ginny e Georgia” (“Ginny & Georgia”), com 10,201, respectivamente.

“Ruptura” ganhou a sua segunda temporada em janeiro deste ano, o que com certeza ajudou a alavancar a audiência da produção depois de três anos sem novos episódios.

Publicidade

Vencedora de dois prêmios Emmy, a produção tem como pano de fundo um cenário distópico no qual é possível separar cirurgicamente as memórias do trabalho das da vida pessoal. A equipe do Departamento de Refinamento de Macrodados da Lumon, empresa que adota publicamente esse procedimento, começa uma jornada para descobrir a verdade sobre seus empregos e também sobre si mesmos.

Criada por Dan Erickson e dirigida por Ben Stiller, a série tem um elenco de peso formado por nomes como Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette e Sarah Bock.

Todos os episódios de ambas as temporadas de “Ruptura” já estão disponíveis no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.