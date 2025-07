Samsung Display reforça lançamento de suposto iPhone dobrável em 2026

As especulações em torno do iPhone dobrável têm aumentado recentemente, com algumas informações indicando a iminência da produção de componentes do dispositivo.

Publicidade

De fato, uma reportagem do veículo coreano Korea JoongAng Daily aponta que a Samsung Display “deu com a língua nos dentes” quanto ao cronograma de fabricação do modelo ao revelar que pretende começar a produzir displays OLED para os primeiros smartphones dobráveis da Apple no quarto trimestre deste ano.

Ainda segundo as informações, a produção será acelerada para atender ao cronograma de lançamento do dispositivo no segundo semestre de 2026 — reforçando alguns rumores.

A Apple teria selecionado a Samsung Display como a única fornecedora de displays para o iPhone dobrável — o que faz sentido, já que ela é uma das poucas empresas, atualmente, que pode fornecer esses componentes na escala que a Apple precisa.

via TudoCelular.com